‘Afgan kadınların yanındayız’

Emek Partisi (EMEP) Çorum Kadın Kolları Başkanı Mehtap Gökmen, "ABD emperyalizminin ve Taliban vahşetinin Afgan kadınların hayatlarını ellerinden almasına izin vermemek, Afgan kadınların dayanışma çağrılarına kulak vermek Türkiyeli kadınların sorumluluğudur" diyerek, mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Gökmen, Taliban tarafından yaşamı tehdit edilen tüm kadınlara, bölge, Avrupa ülkeleri ve ABD tarafından koşulsuz sığınma hakkı tanınması gerektiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere, hiçbir ülke Taliban ile kurmak istediği şeriat rejimine uluslararası meşruiyet kazandıracak bir diplomasi ilişkisine girmemelidir. Erdoğan hükümeti TSK birliklerini Afganistan'dan derhal çekmeli, Türkiye NATO'dan çıkmalıdır. Kadınların demokratik haklarının emperyalist pazarlıklara konu edilmesine son verilmelidir." dedi.

"Afgan kadınların sesini duyuyor, tüm Türkiye halklarına ve kadınlara sesleniyoruz.” diyen Gökmen, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Afganistan'da yaşanacak her hak ihlalinin, her cinayetin, toplumsal ve siyasal alandaki her bir gerilemenin müsebbibi başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler ve yayılmacı dış politikasıyla komşu halkların kan kusmasının ve yaşamlarının tarumar olmasının parçası olan AKP iktidarıdır. ABD emperyalizminin ve Taliban vahşetinin Afgan kadınların hayatlarını ellerinden almasına izin vermemek, Afgan kadınların dayanışma çağrılarına kulak vermek Türkiyeli kadınların sorumluluğudur. Bunun için ilk görevimiz, bölgedeki gerici güçlerin destekçiliğini yapmaktan hiçbir çekince duymayan AKP iktidarının bölge politikalarına karşı çıkmaktır.

Afganistan'da gerçekleştirdiği savaş suçları nedeniyle yargılanan savaş baronları için 'en iyi dostum' diyen Erdoğan, bugün de “Bizim Taliban'ın inancıyla ters bir yanımız yok” diyerek Taliban liderleriyle görüşmeye açık olduğunu ilan ediyor. Taliban yönetimi altında bir yaşam sürdüremeyeceği için milyonlarca Afgan ülkeyi terk ederken, göçün en yoğunlaştığı ülke Türkiye oluyor. İktidar ise ABD ile gizli kapılar ardında yaptığı görüşmelerle Afganistan'ın yeniden talanının bir parçası olma hevesiyle, ülke gençlerini Afganistan'a jandarmalık yapmaya göndermekle meşgul.

‘İŞGALCİLERE VE TALİBAN GERİCİLİĞİNE KARŞI MÜCADELEYİ BÜYÜTELİM’

Afgan kadınlarının hak ve özgürlüklerinin, yaşamlarının lime lime edilmesinin açık ve net bir biçimde karşısındayız! İşgalcilere ve Taliban gericiliğine karşı mücadelelerinin yanındayız. Bu çatışmalı ortamın ve ekonomik koşulların yarattığı göçün bir sonucu olarak ülkemize gelen mülteci Afgan kadınlarıyla her anlamda dayanışma içinde olacağız.”

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021, 00:05