‘Afganistan’da halk birlik istiyor’

Çorum İHH’da yapılan konferansa konuşmacı olarak katılan İHH Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, Afganistan’da yaşananları anlattı.

Konferansı öncesi konuşan Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı Ramazan çalışmalarından bahsetti.

2021 yılı Ramazan çalışmalarında hedeflerinin 5000 kişi olduğunu ve bu 5000 koliyi Allah’ın izniyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Selim Özkabakçı, “5000 koli 25000 insana ulaşmak demek. Bu yıl 2000 kolimiz hazırda, ramazan boyunca bu yardımları en iyi şekilde ulaştırmaya çalışacağız. Bu çalışmaları birlikte yürütüyoruz, sizlerin desteğiyle daha da çoğalacak. Ramazanın başında Etiyopya’ya yolculuğumuz var. Etiyopya günde binlerce kişinin açlıktan öldüğü bir ülke.Kadın kollarımız da Mali yolculuğuna çıkacaklar. İnşallah bu Ramazan hem doğu hem batı Afrika’da Çorum İHH sizlerin desteklerini bu bölgelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak”dedi.

İHH Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç ise konuşmasında, Afganistan’da son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

1979’un Afganistan’ın dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Hüseyin Oruç, “O günkü Cumhurbaşkanı Rusları Afganistan’a davet etti ve Afganistan işgali başladı. O günkü Sovyetler Birliği ülkenin tamamını kontrol altına aldı. Bu güne kadar Büyük İskender’den itibaren işgal altına alınamamış Afganistan toprakları büyük bir mücadeleye başladı. Sovyet Rusya’ya karşı yürütülen mücadele cihad dönemi olarak adlandırılıyor. O günkü şartlarda dünyanın en büyük silahlı güçlerinden olan Ruslar birkaç ay içinde bütün Afganistan’ı kontrol altına alan ve hızlı bir şekilde organize olup direnen Afgan gruplarla mücadele etti. Bu Afgan direnişi sonrası İslam coğrafyası her gün Müslümanların bir zafer haberiyle mutlu oluyordu. Dünya’nın her tarafından mücahidler de bölgeye yardıma gidiyordu. Yardım programları düzenleniyor ve yardımlar gönderiliyordu. 1989’da Allah zaferi nasip etti, Ruslar yenildiler ve geldiklerinden daha hızlı bir şekilde bölgeden çekildiler. Bu dönem Sovyet Rusya’nın da dağıldığı bir döneme denk geldi. Tarih tekerrür etmiş önce Büyük İskender ve İngilizleri yenen İslam coğrafyası ardından da Sovyet Rusya’nın dağılma sürecini başlatmıştı. Bu dönemi güzel bir şekilde atlatan Afganistan daha sonra kendi içindeki iç karışıklıklar sebebiyle birbirine düştü ve diğer dönemlerden çok daha fazla zarar gördü. Hak ihlalleri çok yüksek bir düzeye geldiğinde 1994’te ikinci bir Taliban hareketi başlatıldı. Nasıl Sovyet Rusya’ya karşı bir mücadele hareketi başlatıldıysa bu da halkın çektiklerini bitirmek için oluşturulmuş bir yapıydı. 1996 yılına kadar çok hızlı bir şekilde büyüdü ve ülkenin yüzde sekseninde etkili hale geldi. 1996’da Kabil’i kontrol altına aldılar ve ülke Taliban hükümetinin kontrolü altına girdi. 2001 yılı 11 Eylül saldırılarına kadar 2. Taliban dönemi olarak adlandırılıyor. 11 Eylül kimin, nasıl yaptığı detaylarına girmeden açıklayacak olursak bu saldırı, Afganistan’da misafir gruplar tarafından yapılıp faturası onlara kesilen ödemesi Afgan halkına çıkarılan bir sonuç getirdi. Amerika sahip olduğu en ileri teknolojilerle Afgan halkının üzerine bombalarla saldırdı. 2001 yılında Taliban hükümetine son verdi, kendileriyle birlikte hareket edenlerle bir hükümet kurdu. Hamit Karzai ile başlayan bir Amerikan işgali dönemi başladı. İHH bu dönemde direkt halkla, eğitim ve yetim çalışmaları ile ilgilendi. 2009’da Katar Doha’da Taliban’la Afganistan’ın görüşme süreçleri başladı. 2001 sonrasını Doha’da Taliban’ı temsil edenlerden ve gittiğimiz Afganistan ziyaretlerinden Taliban’ı anlamaya ve tanımaya çalıştık. Ne oldu, neler yaşandı ve ne yapılması gerekiyordu? Bunun için ortak bir kimlik bir İslam, Afganistan kimliği oluşturulması gerekiyordu. Afganistan’da bulunan etnik gruplarla biraraya gelindi. Bir ekip ve ortak akılla hareket edilmesi kararlaştırıldı. Etnik kimlikten çok liyakata dayalı isimlerle bir meclis oluşturuldu. 2013’ten itibaren Taliban yeni bir toplum oluşturmaya çalıştı. Aynı zamanda Amerika ile mücadeleye devam etti ve bunda da başarılı oldu”şeklinde kaydetti.

Bölgeye gittiklerinde mücadelenin nasıl yapıldığını oradaki isimlerden de dinlediklerinde dünyanın en büyük gücü de olsanız da yenilebileceğini gördüklerini ifade eden Hüseyin Oruç, “Taliban burada bir başarı elde etmiş ancak en büyük başarı burada birliği sağlayabilmiş olmak. Halk artık bir düzen ve birlik istiyor. Halkın kendisi de 1979’dan sonra ilk defa iki şeyin bir arada bulunduğunu ifade ediyor: “Birlik ve güvenlik. Önceki dönemlerde çelik yeleklerle karşılandığımız ve gece yarısından sonra çıkılması mümkün olmayan Kabil sokaklarında eskisinden eser yok. Dünyanın en büyük silahları ve polis örgütleriyle bu güvenlik sağlanamazken şu an bu güvenlik burada mevcut. Şu anda tekrar seçim olsa mevcut hükümet kazanır. Bölgedeki insani koşullara baktığımızda, bölge çok büyük bir açlık kriziyle karşı karşıya. Fakirliğin her dönem için zaten hüküm sürdüğü bölgeden işgalci gitmiş, havaalanlarını tahrip etmiş, içerde kullanılan araçları tahrip etmiş, devleti yıkılıp öyle gidilmiş. Devlet altyapılarını işletecek imkan kalmamış, Amerika yurtdışı ile ilgili ambargolarla kendi paralarını bile kullanmalarına engel olmuş ve el koymuş. Bütün bunlara fakirlik, kuraklık gibi sebepler de eklenince insani olarak dünyanın en zor fotoğrafı karşımızda duruyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre bir milyon insan kaybının yaşanabileceği bir durum söz konusu. Bölgedeki insanlar her koşula rağmen direniyor ve sadece un yardımının dahi onları yaşatmaya yeteceğini ifade ediyorlar. İHH olarak umudu çoğaltmaya çalışıyoruz. 40 yıldan fazla süren bu savaş dönemi ardından inşallah güzel günlere şahitlik ederiz. Bu konuda da sizlerin desteğine ihtiyacımız var”diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022, 17:59