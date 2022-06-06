Afrika’da su kuyusu açacaklar

FATİH AKBAŞ

Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Afrika’da açacağı su kuyusuna maddi destek sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

‘Çocuklar yaşasın, insanların yüzü gülsün, Afrika hayat bulsun’ temalı kermes dün okul bahçesinde gerçekleştirildi.

Kermesin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Okul Müdürü Aysun Tut, öğrenciler ve veliler katıldı. Abdullah Kodek, kermesi gezerek satışa sunulan ürünler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Yarın saat 18.00’da sona erecek kermesten elde edilecek gelir Afrika’da su kuyusu açtırmak için kullanılacak. Su kuyusuna destek olmak isteyen herkes kermese destek olmaya davet edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 16:11