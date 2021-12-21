A&G Metal Mil Menteşe Sanayi Sitesi’nde hizmette

M.BURAK YALÇIN

Abdulkadir ve Gazanfer Oruç’un sahibi olduğu A&G Metal Mil Menteşe Sanayi Sitesi’nde hizmete açıldı.

Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi 18. Cadde Numara 23’de hizmete açılan A&G Metal Mil Menteşe’de demir kapı sürgüsü, çelik kapı menteşesi, bilyalı menteşe, normal menteşe, ferforje bilyalı menteşe ve paslanmaz çelik mil menteşe üretimi yapılıyor.

‘İSTENİLEN ÖLÇÜDE PASLANMAZ ÇELİK MİL MENTEŞE İMALATI YAPIYORUZ’

İşletme sahipleri Abdulkadir ve Gazanfer Oruç, istenilen ölçüde paslanmaz çelik mil menteşe imalatı yaptıklarını belirterek, kasap ve et kombinaları için de makaralı et kancası ürettiklerini söylediler.

SEKTÖRDE 26 YILLIK TECRÜBE

1995 yılından beri sektörün içinde olduklarını ifade eden Oruç kardeşler, şunları söylediler: “1995 yılında İstanbul’da başladık bu sektöre. 2021 yılında ise Çorum’da yerimizi açtık. A&G Metal olarak, en yüksek kalite ve müşteri memnuniyetini hedefleyerek, etik rekabet şartları doğrultusunda, sürdürülebilir büyümeyi odaklayarak, istikrarlı fiyat politikaları ile sektöre ve ülkemize hizmet etmekten onur duyuyoruz.

Misyonumuz, mümkün olduğunca fazla çeşide stoklarımızda hazır bulundurmak, rekabeti göz önünde bulunduran bir fiyat politikası izlemek, erken teslimat, kalite kontrolü ve ambalaj standartlarından taviz vermemek, garantimizin teminatı olduğunu her zaman ön planda tutmak. Vizyonumuz ise müşteri memnuniyeti yanında, müşteri menfaatlerini hiçbir zaman göz ardı etmeden, ticareti sürekli kılacak bir ticari anlayışa sahip olmak.”

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021, 17:53