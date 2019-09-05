Ağaçları mesken tutan böcekler vatandaşı bezdirdi

RECEP MEBET

Şehir merkezindeki cadde ve sokakları istila eden kanatlı yaprak bitleri, vatandaşı canından bezdirdi.



Kaldırımlardaki ağaçları mesken tutan böcekler yüzünden Gazi ve İnönü Caddeleri’nde yürümekte güçlük çektiklerini dile getiren vatandaşlar, yetkililere seslenerek mücadele çalışmalarının artırılmasını istediler.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, üzerlerine konan sinekvari böceklerden bıktıklarını ifade ettiler.

Şehir merkezinde ilk kez bu denli yoğun gözlenen yaprak bitlerine karşı gün içinde düzenli olarak ilaçlama yapıldığını belirten yetkililer ise vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü sözlerine eklediler.