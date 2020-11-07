Maliye eski Bakanı ve Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı hemşehrimiz Naci Ağbal, Merkez Bankası Başkanı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Uysal'ın yerine Naci Ağbal atandı.

Ağbal'dan boşalan Cumhurbaskanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ise İbrahim Şenel getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine de Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci getirildi.

NACİ AĞBAL KİMDİR?

1 Ocak 1968 Bayburt'ta doğan Naci Ağbal öğrenimini Çorum'da tamamladı. 1989’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1989’da Teftiş Kurulu'na girdi. 1993 yılında da Maliye Müfettişliği görevine başladı. 2003’te Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı’na getirildi.

2007 yılında Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görevine atandı. Yüksek Öğretim Kurumu'nda da görev yapan Ağbal, 2015 yılında yapılan seçimler öncesi bu görevinden ayrıldı.

Naci Ağbal, siyaset hayatına ilk adımı Adalet ve Kalkınma Partisi'yle attı. AK Parti Bayburt Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 13 Eylül 2015 yılında da AK Parti'nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

24 Kasım 2015'te kurulan hükumette Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Ağbal, 65. Hükümet'te de Maliye Bakanı olarak görev aldı.

Ağbal, 2 yıldır Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

(Haber Merkezi)