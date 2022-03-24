AGD'den 250 bin şehide 250 bin hatim

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Göle mesajında, “Çanakkale Zaferi’nden alınması gereken en önemli ders ise, birlik ve beraberliğimizdir. Bundan 107 yıl önce Çanakkale’de ortaya konan kardeşlik iklimini, bütün coğrafyaya yayacak şekilde yeniden inşa etmek zorundayız. Çünkü biz bir ve beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel, bozamayacağımız hiçbir oyun yoktur” dedi.

250 BİN HATİM YAPILACAK

Ecdadımızın Çanakkale’yi müdafaa ederken bütün bir İslam alemini müdafaa ettiğini belirten Göle, “Çanakkale, yeryüzünü fesada vermekten çekinmeyen bir gareze karşı Hayber’dir. Çanakkale, modern çağın kan ve gözyaşı ile beslenen Ebu Leheb sürülerine karşı Bedir’dir. Çanakkale, kadim bir sözün şehitlerle bereketlendirildiği Uhud’dur. Burada hiçbir zaman unutmamamız gereken bir gerçek vardır: Bize ‘coğrafi keşifler’ diye anlatılan tarih bir yağmanın başlangıcıdır. Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi, "250.000 Şehide 250.000 Hatim" kampanyası vesilesiyle hatimlerle ve dualarla yad ediyoruz. Bu vesileyle 250 bin şehide 250 bin hatim çalışmasını başlatmış bulunuyoruz. Türkiye’nin 81 ilinden teşkilatlarımızın ve dünyanın dört bir yanından kardeşlerimizin bu çalışmaya yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz”dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022, 19:14