AGD'den Hindistan'daki zulme tepki

M.BURAK YALÇIN

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik zulmü kınadı.

Dün akşam PTT Merkez binası önünde gerçekleşen basın açıklamasında konuşma yapan AGD Çorum Merkez İlçe Başkanı Recep Çiftbaş, Hindistan'da 200 milyon Müslüman yaşadığını, azınlık muamelesi yapılarak, anayasal haklardan mahrum bırakıldığını, haklarını savunmalarına izin verilmediğini aktardı.

Müslümanların yaşadığı sıkıntıların ortada olmasına rağmen, İslam ülkelerinin tepkisizliğini ve Müslümanların sessizliğini anlayamadıklarını ifade eden Recep Çiftbaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Dünyadaki pek çok ülke nüfusunun katbekat üzerinde olan bu sayıya, azınlık muamelesi yapmak, anayasal haklardan mahrum bırakmak, haklarını savunmalarına izin vermemek ancak zulmün bir göstergesidir.

İslam düşmanlığını en çok teşvik edenler arasında Hindistan’ın olduğunu ve Müslümanları terör destekçisi gibi gösterme hadsizlikleri ayan beyan ortada iken hiçbir şey yokmuş gibi durmak insanlıktan çıkmak demektir.

Hint zulmü sadece kendi topraklarını değil tüm Asya bölgesini kuşatır vaziyete gelmiştir. Arakan’da, Keşmir’de yaşanan soykırımların baş faili Hint yönetimi ve Hint rahipleridir. Faşist grupları destekleyen, Müslüman kanı dökmeleri için tüm ihtiyaçlarını gideren onlardır.

Müslümanların yaşadığı sıkıntılar ortada iken İslam ülkelerinin tepkisizliğini, Müslümanların sessizliğini anlamak mümkün değildir. Hint rahipleri aleni bir şekilde zulümleri teşvik ederken, İslam alimlerinin adaletin tesisini daha fazla gündemlerine almalıdırlar. Putperestlerin, zalimlerin batıl davalarına gösterdikleri sadakati, Müslümanlar Hak davalarına göstermedikçe dünyada zulümler bitmeyecektir. Kendi değerlerini savunmayanlar, adaleti ayağa kaldırmayanlar, Müslümanların izzet ve şerefini göz ardı edenler, İslam Birliği için çalışmayanlar, Yeni Bir Dünya idealine inanmayanlar elbet ahirette hesap vereceklerdir.

Çağrımız; İslam ülke liderlerinin derhal toplanmaları, ülke yöneticilerimizin bu işte öncü olmaları ve dünyada yaşanan zulümlere karşı beraber hareket etmeleridir. Hindistan'da ki Müslümanların sıkıntılarının giderilmesi, Keşmir ve Arakan’daki kardeşlerimizin özgürlüklerine ve insanca yaşama hakkına sahip olmaları için tüm gayreti sarfetmeleridir.

Aynı şekilde medyamızın Hindistan’da yaşanan zulümleri tüm gerçekliği ile yansıtmaları, sivil toplum kuruluşlarının ülke yöneticilerine yapacakları her çağrı, sorumluluk alma ve safımızı gösterme açısından önemlidir. Rabbimiz kahhar ismine sığınıyoruz. Rabbimiz İslam’a ve Müslümanlara savaş açan tüm zalimleri kahreyle. Rabbimiz bizleri her daim Hakkı üstün tutanlardan, cihada devam edenlerden ve kardeşlerinin derdi ile dertlenenlerden eylesin.

Anadolu Gençlik Derneği olarak; İslam Birliği tesis edilmeden ve Yeni Bir Dünya kurulmadan zulümlerin bitmeyeceği bir defa daha ifade ediyor, İslam ülke yöneticilierini ve müslümanları sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.”

Basın açıklamasına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Tekin Çınar, AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle ve Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin de katıldı.

İsmail Büyüksakallı’nın yaptığı duanın ardından basın açıklaması sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022, 12:09