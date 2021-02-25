AGD’den Erbakan için mevlid

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, Milli Görüş Lideri, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının yıldönümü vesilesi ile Çorum merkez ve ilçelerinde mevlid okutacak.

Çorum halkını mevlid programına davet eden AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle, “Necmettin Erbakan, ömrünü malı ve canı ile cihad ederek geçirmiş bir devlet adamı, siyasetçi, mütefekkirdir. Ömrünü İslam Birliği idealine ve bu milletin saadetine adamış bir liderdir. Engellemelere rağmen bıkmadan usanmadan yoluna devam etmiş, davasından asla dönmemiş bir dava adamıdır.” dedi.

Mevlid programı; Çorum Ulu Camii, Alaca Şıhlar Camii, Sungurlu Çarşıbaşı Camii, İskilip Ulu Camii, Bayat Yatukçu Camii, Dodurga Kızılkanat Camii, Kargı Mihri Hatun Camii’nde ikindi namazı öncesi yapılacak. (Haber Merkezi)