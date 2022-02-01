AGD’den Herzog protestosu

FATİH BATTAR

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi üyeleri, Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u protesto etti.

Hürriyet Meydanı PTT binası önünde önünde toplanan ve sloganlar atan AGD üyeleri, İsrail’i protesto etti.

Grup adına bir basın açıklaması yapan AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göle; “Zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum tüm coğrafya her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor.” dedi

Mescidi Aksa’nın hergün terörist İsrailliler tarafından basıldığını ve Müslümanların izzetleri çiğnenmeye devam ettiğini ifade eden Göle; “Terörist İsrail’in işgalleri sebebiyle Müslüman yurdu her gün kan ağlıyor. Yıllardır süregelen zulümler devam ederken, Terörist İsrail’in başı Yitrak Herzog’un Türkiye’ye gelecek olması Türkiye Müslümanları için ancak bir utanç sebebidir. Müslüman milletimizin yüzyıllardır İslam alemine öncülük ve önderlik yapmışken böyle bir utançla karşı karşıya kalması, şerefli tarihimize kara bir leke olarak sürülecektir. Yıllar önce Şimon Perez’in Millet Meclisimizde yaptığı konuşmanın hala sızısı yüreklerimizde iken, Yitrak Herzog’un Türkiye’ye nasıl bir teklif veya tehditle geleceği ise bizleri endişelendirmektedir. İki devletli çözüm önerileri ile gündeme gelen Yitrak, çözümlerin değil terör faaliyetlerinin öncülerindendir. Müslümanların hangi sorununa çözüm bulmuştur, Mescidimize yapılan hangi saldırıyı önlemiştir. Tek yaptıkları ellerindeki sermaye ve medya gücü ile Müslümanları sıkıştırmaktır.” şeklinde konuştu

Siyonist lobilerin ve dünyadaki terörün ana merkezi olan ABD ile İslam coğrafyasında yaptıkları katliamların işgallerin, tecavüzlerin, sömürü faaliyetlerinin ayan beyan ortada olduğunu belirten Göle;

“Görmemek için kör, duymamak için sağır, dertlenmemek için vicdan ve izandan yoksun olmak gerekir. Müslüman liderlerin teröristlere tepki vermesi gereken yerde işbirliği için yarıştığını üzülerek görmekteyiz. “Allah’tan korkun, Allah’tan korkun, Allah’a güvenin, ahiretinizi düşünün”. Aynı şekilde Müslüman halkların Filistin davasına gerekli önemi vermemesi ise ayrı bir vakadır. Filistin davası için gayret göstermek İmanımızın ve insanlığımızın bir gereğidir. Elbet bir gün toprak olacağız, tek gayemiz Allah’ın rızadır. Haysiyetimizle yaşayalım ki, şerefli bir ölüm bizi bulsun. Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun, Allah’ın laneti tüm işbirlikçilerin üzerine olsun, Allah’ın laneti İslam alemi arasında nifak saçanların üzerine olsun. Zafer İslamındır. Zafer Allah’ındır. Allah’ın yardımı ise mücahitlerledir.” ifadelerini kullandı

Basın açıklamasına Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, AGD Merkez İlçe Başkanı Recep Çiftbaş, ÖĞDER Şube Başkanı Fuat Bal, Cihannüma Bölge Başkanı Hüseyin Kır, Cansuyu İl Başkanı Emrah Öztekin, İHH İl Başkanı Selim Özkabakçı ve AGD üyeleri katıldı.