AGD’den Necmettin Erbakan için mevlid

FATİH AKBAŞ

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanlığı, Milli Görüşün lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefat yıldönümü nedeniyle mevlidi şerif okuttu.

Ulu Camii’de dün ikindi namazı öncesinde gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlidi şerif okundu.

Programa Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Ahmet Bölükbaş, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, SP Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran, AGD İl Başkanı Mehmet Göle ile vatandaşlar katıldı.

Necmettin Erbakan’ın, ömrünü malı ve canı ile cihad ederek geçirmiş bir devlet adamı, siyasetçi, mütefekkir olduğunu kaydeden, AGD İl Başkanı Mehmet Göle “Ömrünü İslam Birliği idealine ve bu milletin saadetine adamış bir liderdir. Engellemelere rağmen bıkmadan usanmadan yoluna devam etmiş, davasından asla dönmemiş bir dava adamıdır” dedi.

AGD aynı zamanda Alaca Şıhlar Cami, Sungurlu Ulucami, İskilip Ulucami ve Dodurga Kızılkanat Camii’de de mevlidi programları düzenledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022, 18:58