AGD’den yaz etkinlikleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, ilk ve ortaokul öğrencileri için yaz etkinlikleri düzenliyor.



Etkinlikler hakkında bilgi veren AGD Çorum Şubesi Ortaokullar Komisyon Başkanı Emrah Bacaksız, ‘İnsanların en hayırlısı insanlığa hayırlı olandır’ düsturuyla hareket ederek yaz kursları düzenlediklerini söyledi.

Yaz etkinliklerinin 24 Haziran'da başladığını ve 26 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Bacaksız, “Anadolu Gençlik Derneği Yaz Etkinlikleri programlarına katılan gençler başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere İslam inancına teşkil eden değerlerle buluşurken, bunun yanında sosyal etkinliklerle yaz tatilini en güzel şekilde değerlendirmiş olacaklar. Gençlerimiz Kur’an-ı Kerim eğitiminden hadis ve değerler eğitimi dersine. Hıdırlık ve Şehitlik ziyareti, bowling, buz pateni, halı saha turnuvası, veli kahvaltı buluşmaları gibi etkinliklere katılmış olacaklar. Birçok farklı ders ve etkinliklerle hem eğlenip hem öğrenecekler. Gençler geleceğimizin teminatıdır. Ülke gençlerimizin içine düştüğü manevi kriz, günümüzde artık iyiden iyiye artmıştır. Anadolu Gençlik Derneği olarak yaptığımız çalışmalar ülkemiz gençliği için sığınılabilir bir liman, uzatılmış bir dost elidir. Yaptığımız çalışmalar geleceğin aydınlık Türkiye'sini inşa edici, kararlı adımlardan biridir.

Bu duygu ve düşüncelerle bu yıl da geleneksel yaz etkinlikleri programımızı başlattık. Devam eden yaz etkinlikleri ile gençlerimizle nitelikli vakit geçirmek suretiyle onların bireysel, sosyal ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.



Yaz etkinliklerinin 4 farklı merkezde 12 sınıfta ve 250 öğrencinin katılımı ile devam ettiği belirtildi.