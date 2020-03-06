Ağır yaralanan Uzman Çavuş’un durumu iyiye gidiyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait araca roketli saldırıda ağır yaralanan Çorumlu  Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Karaç’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ağır yaralanan Uzman Çavuş’un durumu iyiye gidiyor

FATİH BATTAR

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğü’ne ait araca roketli saldırıda ağır yaralanan Çorumlu  Jandarma Uzman Çavuş Ferhat Karaç’ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda bir personel şehit olurken, Çorumlu olduğu öğrenilen Jandarma  Uzman Çavuş Ferhat Karaç,  saldırının ardından başlatılan operasyonda arazi taraması yaparken ağır yaralanmıştı. İlk başta durumu ağır olan helikopterle Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Karaç’ın gözlerini açtığını ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2020, 17:51
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