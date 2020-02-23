Ağıralioğlu, İYİ Parti Merkez İlçe yöneticileriyle buluştu

İYİ Parti Merkez İlçe yönetimi tanışma ve kaynaşma kahvaltısında bir araya geldi. Kahvaltıda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu sürprizi yaşandı.

Geçtiğimiz hafta yapılan İYİ Parti Çorum 2. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nde yeniden Merkez İlçe Başkanı seçilerek güven tazeleyen ve Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alan Erkan Yıldız, yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle Bilge Otel’de kahvaltıda bir araya geldi.

Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen toplantıya Samsun’da yapılacak olan kongreye katılmak için Ankara’dan Samsun’a hareket eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu da katılarak, Merkez İlçe yöneticilerine sürpriz yaptı.

Partililer tarafından ilgiyle karşılanan Yavuz Ağıralioğlu, Türkiye’deki siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, partililerin sorularını da samimiyetle yanıtladı.

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız da, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çektiği konuşmasında, toplantıya katılarak kendilerine sürpriz yapan Yavuz Ağıralioğlu’na ayrıca teşekkür etti. Yıldız, Çorum’da partilerinin başarısı için ekibi ve İl yönetimi ile birlikte uyum içerisinde çalışacaklarını kaydetti.