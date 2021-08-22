Ağrı Dağı’na tırmandı

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) Başkanı ve sporcusu Gürkan Yağmur Ağrı Dağı’na çıktı.

5137 metre yükseklikle ülkemizin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı Hz. Nuh’un gemisinin üzerinde olduğu dağ olarak da bilindiğinden her yıl yerli ve yabancı binlerce sporcu tarafından ziyaret ediliyor.

HİDAK Başkanı Gürkan Yağmur konu hakkında yaptığı açıklamada, “Çorum'u ve Hititler’in bilinirliğini arttırmak için sporcu ahlakı ve disiplini ile çıktığımız bu yolda kulüp flamamızı Türkiye’nin zirvesine taşıdık. Çorum'u hak ettiği yerde görene kadar bitmeyecek olan mücadelemizde yanımızda olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yanımızda olmak isteyen herkesi Stat Sokak’da bulunan kulüp binamıza bekliyoruz.”dedi.