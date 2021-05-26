Ağrı’dan Çorum’a geliyor

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Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevine Ağrı İl Müdürü Tolga Abalı atandı.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Cevat Şahin’in emekliye ayrılmasının ardından boşalan göreve atama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Çorum’a atanan Tolga Abalı’nın başarılı çalışmalarıyla dikkat çektiği kaydedildi.

Sinoplu olan ve iki yılı aşkın süredir Ağrı’da görev yapan Abalı’nın, daha önce İstanbul Beyoğlu, Yozgat Aydıncık ve Düzce Akçakoca İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlerinde de bulunduğu bildirildi.

Ağrı’daki veda ziyaretlerini sürdüren Abalı’nın önümüzdeki günlerde Çorum’daki yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 19:06