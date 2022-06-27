‘Ağzımızın tadı iyice kaçtı’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, AK Parti iktidarının zam fırtınasının devam ettiğini söyledi.

Türk Şeker’in bugünden geçerli olmak üzere şeker fiyatına yaptığı yüzde 67’lik zamla birlikte ağzımızın tadının iyice kaçtığını kaydeden Ulaş Tokgöz, “Erken değil, hemen seçim” dedi.

Türkiye’nin artık yokluk, yoksulluk, fiyat pahalılıkları, elektrik ve doğalgaz zamlarından başka gündeminin olmadığını ifade eden Tokgöz, “Maalesef şekere de okkalı bir zam yaparak ülke insanlarının ağzının tadını iyice kaçırdılar. Türkiye’yi, Türkiye’nin yoksul insanlarını ve asgari ücretlileri bu duruma düşürenlere yazıklar olsun” diye konuştu.

Şeker kıtlığının ve zamların AK Parti iktidarının şeker fabrikalarını satmasından kaynaklandığını belirten Ulaş Tokgöz, “2018 yılında şeker fabrikalarının satılmasıyla ilgili bir karar alındı. Cumhuriyet Halk Partimizin milletvekilleri ‘Şeker vatandır, vatan satılmaz’ dediler. Ama maalesef kendi bildiklerini yapanlar Türkiye’deki şekerin bu duruma gelmesini sağladılar. Bugün şeker yoksa o gün bu kararı alanlar nedeniyle şeker yok. Bugün zam varsa, şekere insanlar ulaşamıyorsa tam da AK Parti’nin yanlış ekonomik politikalarının sonucudur. Pastane ve şekerli ürünler imalatı yapan işyerleri zaten çarkını zor döndürüyordu. Bu zamlardan sonra iyice iflasın eşiğine doğru sürüklenecek. Halkımız AK Parti iktidarı sebebiyle şekerli hiçbir şey tüketemeyecek duruma getirilecek” şeklinde konuştu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında üç beyaza önem verildiğini ve bunların un, şeker, pamuk olduğunu söyleyen CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, “Ekmeğimizi kendi unumuzla yoğururduk, şekerimizi kendi pancarımızla yapardık, bezimizi kendi pamuğumuzla dokurduk, bunların üçüne de muhtaç duruma geldik, ekmeğe muhtacız, şekere muhtacız, pamuğa muhtacız. Bu memleketi bu düzene getirenlere yazıklar olsun” ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda vatandaşların yine bayramı bayram gibi kutlayamayacaklarını kaydeden Tokgöz, artık bayramların da tadının tuzunun kaçtığını, yakında tuza da zam geleceğini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)