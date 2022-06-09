Ahilik Haftası hazırlıkları başladı

Bu yıl Eylül ayında 35.’si kutlanacak olan Ahilik Haftası için hazırlıklar şimdiden başladı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) organizasyonunda kutlanacak olan Ahilik Haftası için Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ile Müdür Yardımcısı Durmuş Buyruk, ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret ederek, kutlamalarla ilgili istişarelerde bulundu.

35. Ahilik Haftası’nı geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Çorumlu esnaf ve sanatkarlara yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade eden ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte neler yapabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

800 yıllık bir geçmişe sahip olan Ahilik kültürünü Çorum’da yaşatmaya devam edeceklerini belirten Gür, Ahiliğin toplumsal barış ve uzlaşma içeren akıl, bilim ve ahlak birlikteliği olduğunu dile getirdi.

Recep Gür ayrıca, 35. Ahilik Haftası kutlamalarında tüm Çorumlu esnaf ve sanatkarları yanlarında görmek istediklerini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)