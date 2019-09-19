Ahilik Haftası’na renkli kutlama

FATİH BATTAR

Çorum’da bu yıl 32.’si düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür beraberinde esnaf oda başkanları ve esnaflar birlikte Çorum Belediyesi Mehter Takımı eşiliğinde Kadeş Meydanı’ndan Saat Kulesi Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Kutlamalar 15 Temmuz Hürriyet Parkı’nda devam etti. Etkinliğe Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, esnaf oda başkanları, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

‘AHİLİK ÖNEMLİ BİR MİRASTIR’

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım; “Ahilik bir şehirde bulunan esnaf, işyeri sahibi ve üretim sahiplerinin, zanaatkarların oluşturduğu ortak meslek örgütleri bütünüdür. Ahi kelimesi Arapça kardeşim manasına gelen ahi kelimesinden yada Türkçe cömert manasına gelen ‘akı’ kelimesinden geldiği öne sürülmektedir. Ahilik bizim tarihimizde Anadolu Selçuklular döneminde başlamış ve Osmanlı döneminde de devam etmiş önemli bir mirastır. Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda ahiliğin işçinin, çalışanın, üretenin namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve adaletli yönetimin simgesi olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitlik meslek kuruluşlarının varlığı gibi kavramları Batı’ya aktaran birikim Ahilik kültürüdür.” dedi

‘AHİLİĞİN KÖKLERİ 1000 YIL ÖNCESİNE DAYANMAKTADIR’

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Başkanı Recep Gür ise Ahilik kültürünün köklerinin 800 yıllık bir geçmişe dayandığını söyledi.

Bugün faaliyetlerini sürdüren oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların Ahilik kültürünün devamı olduğunu dile getiren Gür, bu kültürün ortaya koyduğu prensiplerin sadece mesleki teşekküller değil toplumun her kesimine hitap ettiğini belirtti.

Ahi kültürünün günümüz evrensel değerleriyle uyum gösteren benzeri bulunmayan büyük bir kültür hazinesi olduğunu anlatan Gür, “Gurur verici geçmişe sahip olan esnaf teşkilatımız bugün ülkemizin karşılaştığı sorunları aşmada köklerine ve geleneklerinden destek alarak güçlük çıkışlar yapmakta ve topluma örnek olmak zorundadır. Ahilik kültürünün günümüze kadar ulaşmasını sağlayan Ahi Evran Veli bu kültürü yaşatılmasına büyüt katkılar sağlayan Mevlana geçmişten günümüze kadar çırak, kalfa, usta silsilesiyle bu kültürün yaşatılmasına emeği geçen ahileri rahmetle anıyoruz” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de tüm esnafın Ahilik Haftası’nı kutlayarak, esnaflara hayırlı ve bol kazançlı günler temennisinde bulundu.

YILIN KALFASI VE ÇIRAĞINA PLAKET

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi Mehter Takımı ve Halk Oyunları ekibi bir gösteri yaptı. Gösterilerin ardından yılın kalfası Can Tezcan ve yılın çırağı Şevval Dirice’ye plaketlerini Vali Yardımcısı Tamer Orhan verdi. Ardından programın hazırlanmasında emeği geçen Sivil Toplum Kuruluşları’na Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hazırlanan özel saat takdim edildi.

ŞED KUŞATMA TÖRENİ

Tören temsili şed kuşanma gösterisi ile devam ederken, Selçuklu ve Osmanlı zamanındaki kalfa ve çıraklarının hayatlarının anlatıldığı tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü.

AHİLİK PİLAVI İKRAMI

Törenin sonunda vatandaşlara Ahilik Haftası’nın olmazsa olmazı Ahilik Pilavı ikram edildi. Vali Yardımcısı Tamer Orhan ve protokol üyeleri vatandaşlara Ahilik Pilavi ve aşure dağıttı.

Tören el sanatları sergisinin gezilmesi ile sona erdi.