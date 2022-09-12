‘Ahilik Teşkilatı bir medeniyet projesidir’

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ‘Ahilik Haftası’ nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

13. yüzyılda temelleri atılan ve iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi değerler üzerinden yüzümüzü ağartan bir medeniyet projesi olan Ahilik Teşkilatı’nın, manevi değerlerimizin, geleneklerimizin, kültürümüzün muhafızı, sosyal dayanışma ve adaletin teminatı olduğunu ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, “Esnaf ve sanatkârlarımız, insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, hak ve hukuka riayet etme, iş ve meslek ahlakına saygı, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerini esas alan Ahilik sistemini uygulamaya bugün de devam etmektedirler. Medeniyet tarihine Türk kültürünün armağan ettiği bu güçlü mirasın korunması ve gelecek nesillerimize de aynı şekilde aktarılması temennisi ile esnaflarımız ve sanatkârlarımızın 12-18 Eylül Ahilik Haftası'nı tebrik ediyor, hayırlı, bereketli bol kazançlar diliyorum”dedi. (Haber Merkezi)