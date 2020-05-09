AHL Park 11 Mayıs'ta açılıyor

Ahlatcı Holding, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin açılabileceğini duyurmasına istinaden AHL PARK Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin 11 Mayıs itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlayacağını açıkladı.

Ahlatcı Holding’e bağlı olan AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, 21 Mart'ta Koronavirüs salgını nedeniyle önlem amaçlı geçici olarak kapatılmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs'tan itibaren AVM'lerin açılabileceğini duyurmasının ardından AVM Yönetimi virüsle ilgili her türlü önlemlerin alındığını belirterek, 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Alışveriş Merkezi yönetiminden yapılan açıklamada; "Hijyen koşullarını en üst seviyeye çıkartıp, risklerin minimize edilebilmesi için, AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarına, insanların dokunduğu ne kadar yer varsa özel olarak hem AVM personeli hem de uzman hijyen firması çalışmalarıyla müdahale ediyoruz. Merdivenlerden tuvaletlere kadar her yer didik didik özel dezenfeksiyon ürünleri ile detaylı bir şekilde temizleniyor. Kullanılan özel dezenfektanlarımız Sağlık Bakanlığından onaylı antibakteriyel kimyasallardır. AVM girişlerinde fotoselli el dezenfektanları bulunduruyoruz aynı zamanda AVM çalışanları ile ziyaretçilerini de koronavirüs ve önlemlerle ilgili bilgilendirmeye özen gösteriyoruz. AVM girişleri için el termal kamerası ve temassız ateş ölçümü ile ziyaretçiler kontrol edilmekte, maskesi olmayan ziyaretçilerimize ücretsiz maske dağıtımı yapılmakta, anlık olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınırlandırılması gibi çeşitli önlemler alıyoruz. Teknolojik binamızda hava kalite otomasyonu sayesinde virüs ve bakterileri engelleyen özel filtreler kullanılarak %100 taze hava ile hava kalitesini de kontrol altında tutuyoruz’’ denildi

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 16:44