AHL Park 300 bin TL değerinde param kart dağıttı

FATİH BATTAR

AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi tarafından 15 Kasım 2021 - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve her 75 TL’lik alışverişe bir çekiliş hakkının verildiği kampanya kapsamında 300 bin TL değerindeki param kartlar sahiplerini buldu.

AHL Park Alışveriş Merkezi’nde Çorum İkinci Noter Başkatibi Ebubekir Bulat gözetiminde yapılan çekilişte büyük ödül 50 bin liranın sahibi 354957 bilet numarası ile Aleyna Sılku oldu. Toplam 362 bin 204 biletin çekilişe katıldığı kampanya kapsamında 45 asil ve 45 yedek isim belirlendi.

45 KİŞİYE 300 BİN LİRA DAĞITILDI

Çekiliş ile 1 kişiye 50 bin TL, 1 kişiye 25 bin TL, 1 kişiye 15 bin TL, 10 kişiye 10 bin TL, 12 kişiye 5 bin ve 20 kişiye 2 500 TL olmak üzere toplam 300 bin TL dağıtıldı.

İŞTE ÇEKİLİŞLE PARA KAZANAN TALİHLİLER

25 bin TL kazanan talihli: Filiz Lienhard

15 bin TL kazanan talihli: İbrahim Burak Gökkaya

10 bin TL kazanan talihliler: Fatma Gedik, Nuray Üçer, Gülüman Kartal, Sabire Gülbahçe, Ahmet İlbars, Emin Furkan Çakan, Sezgin Çalışkan, Zeynep Sezer, Şüheda Aran Solmaz, Elif Çelik, Birdane Biçiçi

5 bin TL kazanan talihliler: Doğukan Anaç, Betül Eryılmaz, Abdurrahman Dağ, Safiye Önce, Esra Kümbül, Banu Özer, Gökhan Yılmaz, Ayşe Diken Vardar, Sibel Yazıcı, Fatih Büğrüoğlu, Ahmet M. Başargün, Funda Arslan

2 bin 500 TL kazanan talihliler: Elif Arutan, Sevgi Kuruman, Atila Ortakçı, Soner Öztürk, Dursun İlgen, Hafize Türkcan, Ö. Birkan Kayaalp, Ahmet Karakoç, Figen Eker, Gülay Altuntaş, Sefa Bolatcı, Rafet Demirci, Mehmet Bolat, İbrahim Erekli, Arzu Elmacı, Uğur Sarı, Mahir Ünal, Fatih Berk, İlham Akar

Çekiliş törenine AHL Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Ayhan Kocabaş ile vatandaşlar katıldı.