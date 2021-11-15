AHL Park AVM'de dev kampanya

AHL Park AVM’de alışveriş keyfi, ziyaretçilerine toplamda 300 bin TL değerinde ödül kazandıracak. 15 Kasım 2021 - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alışveriş yapanlar AHLPAY kampanyasına katılım şansı elde edecek.

Faaliyete geçtiği tarihten bu yana yoğun ilgi gören ve misafirlerin keyifle vakit geçirdiği Çorum Ahl Park Avm, ziyaretçilerine toplamda 300 bin TL değerinde AHLPAY kazandıracak. Kampanya kapsamında ziyaretçiler, 15 Kasım 2021 – 15 Şubat 2022 tarihleri arasında AHL Park Alışveriş Merkezi'nden yaptıkları her 75 TL'lik alışveriş için de bir kupon hakkı kazanacak.

Toplamda 45 AHL Park Avm ziyaretçisi, 300 bin TL değerinde ödül kazanacak. 1 kişi 50 bin TL, 1 kişi 25 bin TL, 1 kişi 15 bin TL, 10 kişi 10 bin TL, 12 kişi 5 bin TL ve 20 kişi ise 2 bin 500 TL değerinde ödül ile AHLPAY kampanyasından yararlanma şansı yakalayacak.

AHLPAY nedir?

AHLPay, Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. ye ait bir markadır. Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., kuyumculuk, finans, enerji, sağlık, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde 43 şirkette 4100 çalışanı ile faaliyet gösteren Ahlatcı Holding kuruluşudur.

AHL PAY Kart, herhangi banka ve hesap ilişkisi gerektirmeyen kredi kontrolüne ve belgeye gerek olmayan ve karta yüklenen bakiye kadar kullanılabilen Mastercard amblemli bir karttır. AHL PAY Kart ile anlaşmalı bütün fiziki ve sanal iş yerinden alışveriş yapılabilmektedir.