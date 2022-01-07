AHL Park AVM gazetecileri unutmadı

FATİH BATTAR

Çorum’un ilk ve tek alışveriş merkezi olan ve açıldığı günden bu yana alışveriş merkezinden Çorum’un yaşam merkezi olan AHL Park Alışveriş Merkezi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Çorum’da görev yapan yazılı ve görsel medya temsilcileri ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Happy Moons Big Kitchen’de gerçekleştirilen kahvaltılı organizasyona AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Ayhan Kocabaş, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, BİK Şube Müdürü Osman Bolluk, AHL Park yöneticileri ve gazeteciler katıldı.

Çorum’da basın mensuplarının zor şartlarda görev yaptığını belirten AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi Müdürü Ayhan Kocabaş, katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.