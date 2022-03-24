AHL Park AVM kukla ‘Marmelat’ı ağırlayacak

AHL Park AVM, 27 Mart’ta Çiğdem Dağtekin tarafından tasarlanan ‘Marmelat’ isimli kuklayı misafir edecek.

AHL Park Avm, ziyaretçilerine alışverişin yanı sıra hayatın içinden de değerler katıyor. Özellikle minik ziyaretçilerini unutmayan AHL Park AVM, onlar için etkinlikler ve aktiviteler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Pazar günü kukla ‘Marmelat’ı ağırlayacak olan AHL Park AVM, ‘Marmelat’ ile minik misafirlerine hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Okulöncesi öğretmeni ve aynı zamanda Vantrolog olan Çiğdem Dağtekin, kendi tasarladığı ‘Marmelat’ ile çocukların eğitimine farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

27 Mart tarihinde gerçekleşecek olan ‘Marmelat’ kukla gösterisine, tüm AHL Park AVM ziyaretçileri ücretsiz olarak katılabilecek.(Haber Merkezi)