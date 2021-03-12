AHL Park AVM’de Çanakkale sergisi

AHL Park Alışveriş Merkezi, Çanakkale Savaşları 106. yıl etkinlikleri kapsamında ‘Çanakkale Savaşı Eser ve Resim Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

‘Bir gün değil her gün Çanakkale’ projesi kapsamında, Çanakkale Savaşları 106. yıl etkinlikleri sergisi, Çanakkale Savaşı’ndan kalma bin parça eser ve Çanakkale Savaşlarında yaşanmış gerçek olaylara ait hikaye ve bilgilerden oluşan sergi, AHL Park AVM’de ziyarete açıldı.

AHL Park AVM, ev sahipliği yaptığı sergi ile her yaştan insanın ilgisini çekerek, ziyaretçilerinin sanatla iç içe bir gün geçirmesini sağlayacak. Çanakkale’nin sembolü olmuş kahramanlar, Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar ve gerçek savaş objeleri, ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkaracak.

12-26 Mart tarihleri arasında açık kalacak sergide, 18 Mart'ta kazanılan deniz zaferinden birçok eser, bir yılı aşkın süre boyunca denizde ve karada devam eden çarpışmalara da farklı yönleriyle ışık tutacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 10:28