AHL Park AVM’de kampanya devam ediyor

AHL Park AVM, 31 Temmuz tarihine kadar yapılacak belli miktardaki her alışverişte kazanma fırsatı sunuyor.

AHL Park AVM’den yapılan açıklamada, kampanyanın 31 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edeceği belirtilerek, “AHL Park AVM kazandırmaya devam ediyor. 1 Nisan - 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplamda yapılan her 75 TL alışverişte, 1 kişiye 50 bin TL, 2 kişiye 25 bin TL, 3 kişiye 15 bin TL, 10 kişiye 5 bin TL, 20 kişiye ise 2 bin 500 TL kazanma fırsatı sunuluyor.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021, 20:02