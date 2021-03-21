AHL Park AVM’de Orman Haftası etkinliği

FATİH AKBAŞ

Orman Haftası kapsamında AHL Park AVM’de etkinlikler yapıldı.

21-26 Mart Orman Haftası nedeniyle AHL Park AVM’de fidan dağıtımı yapılırken çocuklar içinde tohum dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, AHL Park AVM’de yapılan etkinlikte çocuklar için hazırlanan tişört ve şapkaları dağıtırken ayrıca çocuklarla beraber özel saksılara fidan tohumu dikti. Etkinlikte çocuklara 2 bin adet tohum kiti dağıtıldı.

AHL Park AVM’nin dışında ise Çorum Orman İşletme Müdürlüğü vatandaşlara karaçam, selvi, badem ve ıhlamur olmak üzere toplam 4 fidan dağıttı.