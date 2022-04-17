AHL Park AVM’de Turizm Haftası etkinliği

M.BURAK YALÇIN

46. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında AHL Park AVM’de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından tanıtım stantları açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş’ın da katılım sağladığı etkinlikte ilk olarak Ressam Güler Gök tarafından açılan sergi gezildi.

Sergiden sonra Aşık Halil Bolat türkü dinletisi gerçekleştirdi.

Cumartesi gün boyunca devam eden etkinlikte kaligrafi çalışması, kil tablet atölye çalışmalarıda yer aldı.

Gitar-Flüt Dinletisi ve Çoksesli Koro Konserinin ardından AHL Park AVM’deki etkinlik sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2022, 18:14