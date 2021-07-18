AHL Park bayramda da misafirlerini ağırlayacak

AHL Park arefe günü 10,00-24,00, bayramın birinci günü 14,00-23,00, bayram boyunca da 10,00-23,00 saatleri arasında hizmet verecek.

AVM yönetiminden yapılan açıklamada, Bayramın neşesinin AHL’de yaşanacağı, Kurban bayramı süresince misafirlerini karşılayıp bayram neşelerine neşe katmaya devam edileceği bildirildi.

“Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana yüksek hizmet kalitesiyle misafirlerine keyifli anlar yaşatan AHL PARK, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. AHL PARK, 19 Temmuz Arefe Günü 10.00-24.00, bayram boyunca ise 23.00’a kadar açık.”denilen açıklamada, Çorum ve çevre bölgelerden her gün binlerce misafir ağırlayan AHL Park AVM’nin ziyaretçilerine konforlu ve tam kapsamlı bir alışveriş deneyimi yaşattığı, 7’den 70’e tüm misafirlerin keyifli vakit geçirdiği, dinamik ve misafirperver ruhuyla hizmet veren AHL PARK’ın, Kurban Bayramı boyunca misafirlerini beklediği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, “Bayram alışverişleriniz eksik kalmasın diye AHL PARK, 19 Temmuz Pazartesi günü 10.00 - 24.00, 20 Temmuz Salı Bayramın 1.günü 14.00 - 23.00 ve 21 Temmuz ve sonraki günlerde 10.00 - 23.00 saatleri arasında hizmet verecek. En güzel bayram buluşmaları AHL PARK’ta yaşanacak.” denildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021, 18:34