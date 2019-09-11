AHL Park, en çok kazandıran AVM’lerden

FATİH BATTAR

Açıldığı günden bu yana yaptığı kampanyalarla Çorum’da 11 kişiyi araba sahibi yapan AHL Park Alışveriş, Yaşam ve Eğlence Merkezi, Türkiye’nin en çok kazandıran AVM’lerindenden biri oldu.

AHL Park Alışveriş, Yaşam ve Eğlence Merkezi, düzenlediği kampanyalarda yüzlerce teknolojik ürün ve binlerce hediye kuponları ile ziyaretçilerine kazançlı alışveriş imkanı sağlıyor.



AHL PARK, 3.YILINI KUTLUYOR

3 yılda, 5 adet Volksvagen, 1 adet Skoda Octavia, 1 adet Skoda Superb, 1 adet Seat Ibıza, 1 adet Audi A3, 1 adet Audi Q2 araç kampanyası ile Çorum’da 11 kişiyi araç sahibi yapan AHL Park, 3.yılını yeni düzenleyeceği kampanyalarla Çorum halkı ile kutlamaya hazırlanıyor.

"Mimarisi, bünyesinde barındırdığı 150 mağazası ve binlerce markasının yanı sıra eğlence ve kültür sanat hayatına kazandırdığı yenilikler ile birçok ilke imza atan AHL Park, alışveriş merkezinden öte, Çorum’un yaşam merkezi haline geldi.



YILDA 10 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLIYOR

Hafta sonu düzenlenen etkinlikler, konserler, çocuk atölyeleri, eğlence mekanları, alışveriş dünyası ile Çorum’un kalbinin attığı yer alan haline gelen AHL Park AVM, yılda ortalama 10 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

3 yılda Çorum ve bölgenin prestiji haline gelen AHL Park Alışveriş Merkezi, 2017 yılında iş dünyasının en prestijli uluslararası ödül organizasyonlarından biri kabul edilen Stevie Awards’ta ödüle layık görüldü.



ULUSAL VE ULUSLARARASI BİR ÇOK MARKA AHL PARK’TA

Bünyesinde; ‘Happy Moons, Network, H&M, Boyner, LCW, Koton, Mango, Defacto, Medai Markt, Migros, Praktiker, Burger King, Bay Döner, Tavuk Dünyası, KFC İpekyol, ADL, Tuzun, DS Damat, Sarar, Kiğılı, Altın yıldız, Kemal Tanca, Hotiç, Flo, Greyder, Mavi, US Polo, Mudo LTB, Colins, Ebebek, Sevil Parfümeri, VVatsons, Gratis, D&R, Toyzz Shop, Atasun Optik, Ahlatcı Kuyumculuk, Starbucks, Mado, Cinemaximum, Funlab Çocuk Eğlence Merkezi, Snergym Sağlık ve Yaşam Merkezi gibi perakende sektörüne yön veren markalar bulunduran AHL Park, açılışının ilk gününden itibaren ileriye dönük, yenilikçi projeleri ile ziyaretçilerine farklı seçenekler sunarak alışveriş deneyimini eksiksiz bir hizmet anlayışı ile sunuyor.



YAŞAM MERKEZİ HALİNE GELDİ

AHL Park Alışveriş, Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin açıldığı günden beri düzenlediği kampanya ve etkinliklerle Çorum bölgesinin nabzını tutan alışverişten öte yaşam merkezi olma bilinci ile hareket eden bir alışveriş merkezi haline geldiğini ifade eden AHL Park Pazarlama Uzmanı Seda Kanmaz, 3.yılını Çorum halkı yeni kampanyalarla kutlamaya hazırlandıklarını söyledi.

AHL Park AVM’nin açıldığı günden beri düzenlediği kampanya ve etkinliklerle Çorum bölgesinin nabzını tutan alışverişten öte yaşam merkezi olma bilinci ile hareket eden bir alışveriş merkezi haline geldiğini ifade eden Kanmaz; “Bu anlamda bir marka olmak bir süreçtir. Bizlerde Çorum halkının severek alışveriş yapmayı tercih edeceği, yeme içme gereksinimlerini gönül rahatlığıyla giderebilecekleri, doyasıya eğlenmelerini sağlamayı, sosyokültürel faaliyetlere katılabilmelerini ve tercih edilebilirliği ön planla tutmayı, çalışmaları gerçekleştirerek sadakati ve güvenirliği sağlayarak Çorum şehrinin ve bölgenin yıldızı olmayı planlıyoruz.” dedi

Ekim ayında yeni bir araç kampanyası düzenleyeceklerini aktaran Kanmaz, araç kampanyasının yanı sıra teknololik ürün kampanyasını da genişleteceklerini söyledi.



KIŞ SEZONU GARAJ GÜNLERİ BAŞLIYOR

Ekim ayında ayrıca kış sezonu Garaj Günleri başlayacağını belirten Kanmaz, tüm Çorum halkını 12 Ekim-25 Ekim tarihleri arasında düzenleyecekleri kış sezonu Garaj İndirim Günleri’ne davet etti.