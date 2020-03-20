AHL Park faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

Türkiye’de Koronavirüs önlemleri kapsamında AVM’lerin kapatılması ilişkin Ahlatcı Holding yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Ahlatcı Holding tarafından yapılan açıklamada, AHL Park Alışveriş, Yaşam ve Eğlence Merkezi’nin yarından itibaren geçici olarak faaliyetlerini durdurduğu belirtildi.

AVM’de sadece Migros’un 12.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği kaydedilen açıklamada; Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüs (Covid -19) nedeniyle Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların uyarı ve talimatlarına riayet edilmiş gerekli tedbirler titizlikle alınmıştır. Ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için Cumhurbaşkanlığımızın aldığı güvenlik ve kamu sağlığının korunması önlemlerine, ‘Evde kalın’ uyarılarına istinaden alışveriş merkezimizin faaliyetlerini 21 Mart Cumartesi günü itibariyle geçici bir süre için durdurduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Bu süre boyunca Migros 12.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi

Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2020, 17:25