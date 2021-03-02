AHL Park haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı

FATİH BATTAR

‘TSE Covid -19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alarak Türkiye’de 500 AVM içinde en güvenilir ilk 5 AVM’den biri olan AHL Park Alışveriş Yaşam ve Eğlence Merkezi, kademeli normalleşme ile birlikte kafe ve restoranları ile birlikte haftanın 7 günü hizmet vermeye başladı.

Çorum’un ilk ve tek alışveriş merkezi olan ve açıldığı günden bu yana alışveriş merkezinden öte Çorum’un yaşam merkezi haline gelen AHL Park Alışveriş Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kademeli normalleşme dönemi ile birlikte AHL Park AVM hem hafta içi hem de hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Ziyaretçilerin rahat ve güvenle alışveriş yapabilmeleri için her türlü koronavirüs önleminin alındığı AHL Park’ta, kademeli normalleşme ile birlikte kafe ve restaurantlar yaklaşık 4 ay sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

Güvenilir, hijyenik ve salgından etkilenmeyen bir ortamda hizmet ve faaliyetlerini yürüten AHL Park AVM, yeni dönem ile birlikte ziyaretçilerini bekliyor.