AHL Park'ta Online Alışveriş başladı!

Dijitalleşme artık hiç olmadığı kadar önemli. Bu alanda yatırımlarını hızlandıran AHLATCI HOLDİNG bünyesindeki AHL PARK AVM 'ONLINE AVM' projesini hayata geçiriyor. Sektörde ilk olan bu proje ile kullanıcılara emsalsiz bir alışveriş deneyimi yaşatılması amaçlanıyor.

Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte, şirketlerin de bu alandaki projeleri hızlandı. AHL Park Alışveriş Yaşam ve Eğlence Merkezi sektörde bir ilki gerçekleştirerek 'ONLINE AVM' projesini hayata geçiriyor.

Mağazalara gelemeyen ancak hızlı ve konforlu bir şekilde alışveriş yapmak isteyen ziyaretçiler hayata geçirilen bu proje ile kaliteli bir alışveriş deneyimi yaşayacak, oluşturulan dijital platform üzerinden AHL Park içerisinde bulunan mağazalardan alışveriş yapabilecek. Uygulama hem aplikasyon hem de web sitesi üzerinden hizmet veriyor olacak.

Teknolojik altyapı yatırımlarına ağırlık verilerek hayata geçirilen bu proje ile müşteri memnuniyeti ön planda tutulurken, temassız teslimat ve özel kurye sistemi uygulamalarıyla hızlı, verimli, kaliteli ve güvenli bir alışveriş imkânı sunuluyor. Proje, kurye sistemiyle misafirlerine hizmet veriyor. Alışverişler en geç üç (3) saat içerisinde ücretsiz olarak kuryeler tarafından kullanıcıya ulaştırılıyor.

Uygulama üzerinden verilen yeme-içme siparişleri ise daha hızlı bir şekilde misafirlere ulaştırılıyor. Ayrıca kapıda kredi kartı, banka kartı ve nakit ödeme yöntemleri kabul ediliyor. Online AVM uygulamasına özel birçok kampanya kullanıcılar için hayata geçirilirken, AHL Park içerisinde kazanılan hediye çekleri de uygulama üzerinden kullanılabiliyor.

Sektörde bir ilk

Hızın oldukça önemli olduğu bir dönemde, hız ve verimliliği ön plana çıkaran AHL Park, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fiziki ile online alışverişi birleştirerek, kapsamlı bir alışveriş deneyimi sunan uygulama ile ziyaretçilere eşsiz bir alışveriş deneyimi sunuluyor.

Dijital dönüşümün hız kazandığı bu süreçte 'ONLINE AVM' projesini hayata geçiren AHL Park AVM, sektörde de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Proje ile kullanıcılar için hızlı ve gü-venli bir alışveriş imkânı yaratılırken, hizmet odaklı projeler ile AHL Park, yeni projelere imza atıyor.

Bu girişim hakkında detaylı bilgi veren AHL Park Alışveriş Yaşam ve Eğlence Merkezi Genel Müdürü Ayhan KOCABAŞ, "Normal şartlarda bir markanın internet mağazasından aldığınız ürün 2-3 iş günü içerisinde gelirken, bu dijital platform ile alışveriş yaptığınızda ürününüz en geç üç (3) saat içinde size teslim edilecek.

'Online AVM' projesi ile AHL Park'ı ziyaret edemeyen kullanıcıların ayağına AVM'yi getiriyoruz. Böyle bir uygulamayı hayata geçirmekten ve sektörde bir ilke imza atmaktan son derece mutluyuz. Odak noktamız her zaman kaliteli, hizmet odaklı projeler. Online AVM projesi de bu odağımızın bir ürü nü olarak hayata geçirildi. Sektörde birçok ilki gerçekleş tirmeye devam edeceğiz."

Covid-19 tedbirleri en üst seviyede

TSE belgesine sahip olan AHL Park AVM, koronavirüs önlemlerini de en üst seviyede tutuyor. Alışveriş merkezinin ortak kullanım alanlarında yoğun temizlik çalışmaları gerçekleştirilerek, ziyaretçilerin rahat bir şekilde zaman geçirmesi amaçlanıyor. Özellikle tüm WC'lerin, ortak oyun alanlarının, yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kimyasal ürünlerle dezenfeksiyon işlemleri sağlanıyor. Koronavirüs tedbirleri hakkında da açıklamalarda bulunan Kocabaş, "Salgına karşı insanların kalabalık olarak bulundukları alanlardan biri olan AVM'lerde önlem alma konusunda AHL Park olarak çalışmalarımızı önemle sürdürüyoruz. Ayrıca AVM içinde Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı en kaliteli ürünleri tercih ediyoruz. Misafirlerimizin güvenliği ve sağlığı bizim için daima ön planda" dedi.

Uygulamayı ziyaret etmek için www.ahlpark.com.tr adresini ziyaret etmeyi unutmayın.

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Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 12:24