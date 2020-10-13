AHL Park talihlisi aracına kavuştu 

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

AHL Park AVM’nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği kampanya kapsamında verilen otomobil ve diğer hediyeler, kazanan talihli isimlere verildi.

Volkswagen talihlisi Fatih Akkuş, önceki gün gerçekleştirilen bir törenle aracın anahtarlarını AHL PARK AVM Genel Müdürü Ayhan Kocabaş’ın elinden aldı.

Devlet memuru olan Fatih Akkuş,arabayı kullanacağını belirterek, AHL Park AVM yönetimine teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi. Genel Müdür Kocabaş ise, Çorum’un tek alışveriş ve eğlence merkezi olan AHL Park’ın kampanyalarına devam edeceğini söyledi.

Ziyaretçilerin alışverişlerini kâra dönüştürebileceğini söyleyen Kocabaş, “Talihlimizin güzel ve bol alışverişli günlerde aracını kazasız belasız kullanmasını diliyoruz.” dedi.





Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020, 12:46