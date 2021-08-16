AHL Park'tan misafirlerine aşure ikramı

Yaşamın keyfe dönüştüğü, alışverişten etkinliğe sayısız hizmetiyle, Çorum’un en cazip alışveriş merkezi AHL PARK, zamanın içinden, dinamik ve keyifli anlar yaratmaya devam ediyor.

18 Ağustos Çarşamba günü 14:00’da yapılacak olan aşure ikramı tüm AHL PARK misafirlerini bekliyor.

Çorum’un gözde alışveriş ve yaşam merkezi AHL PARK, en popüler markaları, hayata geçirdiği sayısız kampanya ve birbirinden farklı keyifli anlar yaşatan etkinlikler ile 70’den 70’e herkese hitap ediyor. Zamanın keyfe dönüştüğü AHL PARK, çocuk ve yetişkinlere özel etkinliklerle adından sıkça söz ettirirken, geleneksel günleri de unutmuyor.

Her yıl Muharrem ayının 10.gününde yapılan bereketin ve bolluğun simgesi Aşure, 18 Ağustos Çarşamba günü 14:00’da A Kapısı dış alanında AHL Park’ta ziyaretçilere ikram edilecek.

