AHL Park Türkiye’de en güvenilir ilk 5 AVM’den biri oldu

FATİH BATTAR

AHL Park Alışveriş Yaşam ve Eğlence Merkezi, ‘TSE Covid -19 Güvenli Hizmet Belgesi’ alarak Türkiye’de 500 AVM içinde en güvenilir ilk 5 AVM’den biri oldu.

AHL Park Alışveriş Yaşam ve Eğlence Merkezi, korona virüsle mücadelede Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı standartlarını sağlamasıyla ‘TSE Covid -19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı.

AHL Park AVM ilk vakaların görülmesinden itibaren aldığı önlemler ve oluşturduğu eylem planları ile AVM içinde tüm tedbirlerini almış, AVM personellerine gerekli eğitimleri vererek sertifikalandırmıştı. Covid 19 salgını ile mücadele ederken ilk önemsedikleri konu ziyaretçilerin ve çalışma arkadaşlarının sağlığı olduğunu her fırsatta belirten AHL PARK Alışveriş Merkezi güvenli ve sağlıklı bir ortam sağlamak için yine ilk adımı attı.

Covid -19 salgını nedeniyle Türkiye’de Türk Standartları Enstitüsü’nün firmalar için hazırladığı hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol programındaki tüm gerekliliklerini yerine getirdiklerini belirten AHL Park AVM Genel Müdürü Ayhan Kocabaş, AHL Park AVM olarak güvenli hizmet belgesi için TSE’ye başvuru yaptıklarını ve tüm standartlara tam uyum sağlayarak ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazandıklarını söyledi.

AHL Park’ın hizmet ve faaliyetlerinin güvenilir, hijyenik ve salgından etkilenmeyen bir ortamda yürüttüğünün böylece tescillenmiş olduğunu aktaran Kocabaş; “TSE’nin AVM’mize verdiği bu ‘Güvenli Hizmet Belgesi’, ziyaretçilerimizi daha huzurlu ve güvenli bir şekilde AVM’mizde ağırladığımızın kanıtıdır. Bugüne kadar oluşturmuş olduğumuz sağlıklı ortamımızı Çorum halkına belgelendirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020, 20:04