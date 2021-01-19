AHL Park’a Sıfır Atık Belgesi

AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Daha önce hijyen kurallarına tam uyum sağlayarak TSE Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan AHL Park AVM, çevreci uygulamaları ile Sıfır Atık Belgesi de aldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “AHL PARK AVM çevre kirliliğini önlemek, atık oluşumlarını azaltmak ve daha temiz bir çevre oluşturmak için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek birçok çalışma yapmıştır. AVM içerisine yeni atık ayrıştırma istasyonları kurulmuştur, ortak alan tıbbi atık kutuları yenilenmiştir. Yine Bakanlıktan gelen yönergelere göre gıda atıklarının da ayrı ayrıştırılması için bir çalışma yapılmıştır. AHL PARK AVM Atık Ayrıştırma Merkezinde kağıt, metal, cam, plastik ve türevi atıklar olmak üzere diğer atıklardan farklı biriktirilecek kategorideki ürünleri ayrıştırmıştır. Aynı zamanda çevreci ve doğa dostu işletme olduğunu ispatlayan Uluslararası LEED Gold Sertifikasına sahip AHL PARK, Sıfır Atık Belgesi’ni de alarak çevre dostu olduğunu pekiştirmiş oldu. Daha temiz bir çevre, sürdürülebilir bir dünya, güvenli ve doğa dostu bir alışveriş için AHL PARK şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da yeniliklere öncülük etmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 20:39