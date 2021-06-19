AHL Park’ta Covid-19  aşı uygulaması başladı

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli kontrolünde AHL Park AVM’de Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Hızlı aşılamaya destek veren AHL Park’ta ziyaretçilerin aşı yaptırabileceği bir alan oluşturuldu. Bu sayede ziyaretçiler Çorum İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personeli kontrolünde güvenli şekilde aşı yaptırmaya başladı.

Toplum sağlığını gözeterek, her türlü önlem ve tedbirlerle pandemi sürecinde faaliyetlerini sürdüren bu konuda TSE belgesiyle tescillenen AHL Park AVM, toplum bağışıklığı için aşılamanın önemine dikkat çeken bir uygulamaya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile imza attı.

Hastaneye gidemeyen, aşı randevusu oluşturamamış olan, çalışan veya aşı yaptırmak isteyen herkes AHL Park içerisinde oluşturulan ‘Covid-19 Aşı Noktası’nda aşı yaptırabiliyor. AVM içerisinde 2. katta oluşturulan özel aşı alanında ziyaretçiler randevu almadan aşılarını olabiliyor. Aşı uygulaması, AHL PARK Covid-19 Aşı Noktası’nda sağlık personeli ve doktor kontrolünde yapılıyor. Aşı uygulama saatleri ise her gün 10.00-19.00 saatleri arasında yapılıyor.

Aşılamanın hızlanması ve herkesin korkmadan aşı olması için hayata geçirilen uygulama kapsamında, ilk aşı AHL Park Genel Müdürü Ayhan Kocabaş’a yapıldı. Ayhan Kocabaş, herkesin Covid-19 aşısı olması gerektiğine dikkat çekerken, toplum sağlığı için bu uygulamaya öncülük etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.