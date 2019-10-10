AHL Park’ta ‘Garaj Günleri’ başlıyor

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AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde ‘Garaj Günleri’ başlıyor.



Seçkin markaların ürünlerinin indirimli fiyatlarla tüketiciye sunulacağı Garaj Günleri yarın AHL Park-1 Otopark katında açılacak.

‘Garaj Günleri, Sonbaharda Yeniden AHL Park’ta’ sloganıyla tanıtılan indirim günlerinin 25 Ekim 2019 tarihine kadar süreceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Seçkin markalarda dev indirimler içeren alışveriş karnavalına tüm Çorum halkını davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2019, 23:20