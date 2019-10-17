AHL Park’ta hediye yağmuru sürüyor

RECEP MEBET

AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi, talihlileri araba sahibi yapmaya devam ediyor.

Son model Volkswagen Jeep başta olmak üzere pek çok hediye içeren yeni kampanya dün başladı.



HEDİYE SAYISI İKİYE KATLANDI

15 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek kampanya dahilinde her 75 TL’lik alışverişe bir hediye çeki verileceğini belirten yetkililer, Milli Piyango İdaresi’nin izni ile 22 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacak çekiliş sonucunda bir talihliye Volkswagen T-Roc Jeep, ikişer talihliye ise Playstation 500 GB, HP Notebook i5, Huawei 7”1 Tablet, Huawei Mate 20 Lite akıllı cep telefonu ve LG 49” 4K Ultra HD televizyon hediye edileceğini duyurdular.



DETAYLI BİLGİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA

Kampanya ile ilgili detaylı bilginin, AHL Park Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin sosyal medya hesapları ile iletişim hatlarından edinilebileceği ifade edildi.