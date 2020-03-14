AHL PARK’ta koronovirüs tedbirleri

Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği AHL PARK Alışveriş Merkezi düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon işlemleriyle misafirlerinin sağlığı ve hijyeni için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ardından AHL PARK Alışveriş Merkezin de dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı. AHL PARK yönetimi tarafından alışveriş merkezinin ortak kullanım alanında yoğun temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Özellikle tüm wc, ortak oyun alanları, yürüyen merdivenler asansörlerde dezenfektan etkili, çevreye ve insan sağlığına duyarlı kimyasal ürünlerle dezenfekte edilerek temizlendi.

AHL PARK AVM Genel Müdürü Ayhan Kocabaş, koronavirüs salgınına karşı insanların kalabalık olarak bulundukları alanlardan biri olan avmlerde önlem alma konusunda AHL PARK olarak merkezin her alanında dezenfeksiyon çalışmalarını önemle sürdürdüklerini belirterek, “Ayrıca AVM içinde kullandığımız dezenfektanlar Sağlık Bakanlığından onaylı en kaliteli hijyen sağlayan üründür. Misafirlerimizin güvenliği ve sağlığı bizim için daima ön plandadır” dedi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2020, 14:23