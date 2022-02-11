AHL Park’ta maceradan maceraya

Her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan AHL Park AVM, tüm misafirlerinin hem alışveriş hem de eğlence başta olmak üzere birbirinden farklı aktiviteyle güzel zaman geçirmesine imkân tanıyor.

AHL Park AVM tarafından 12-13 Şubat, 19-20 Şubat ve 26-27 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek hafta sonu etkinliklerinde, çocuklar eğlenceye ve öğrenmeye doyacak. Etkinliklerin tümü, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

ASLAN İLE KEŞİF YOLCULUĞUNA HAZIRLANIN

TRT çocuk çizgi filmi olan Aslan’ın gösterisi, 12-13 Şubat’ta gerçekleşecek. Farklı sorunlar için yeni araçlar hayal etmeden duramayan Aslan, tüm sorularını dedesinin yardımıyla çözüyor. Yeni icatlarıyla keşif ve eğlencenin tadını çıkaran Aslan’ın bu sefer maceralarına AHL Park AVM’nin minik ziyaretçileri de eşlik edecek.

MİNİK ÇİFTÇİLER İŞ BAŞINDA

19-20 Şubat’ta ise Ali Baba’nın Masal Çiftliği tematik oyun alanı etkinliği gerçekleştirilecek. Ali Baba’nın Masal Çiftliği’nde çocuklar, tarlaya tohum ekip kuyudan su çekebilecek, Ali Baba’nın Çiftliğindeki inek ve koyunlarla vakit geçirip süt sağacak olan çocuklar aynı zamanda kümesteki yumurtaları da toplayarak çiftlik hayatını öğrenecekler.

KARE TAKIMI İLE SORUNLAR ORTADAN KALKACAK

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kare Takımı Kahramanları; Kuti, Aypa, Rupi ve Enda ekrandan çıkıp sahnede hayat bulacak. 26-27 Şubat’ta gösterisi gerçekleştirecek olan etkinlikte, kahramanların karşılaştıkları soruları nasıl çözdüklerine, AHL Park AVM’nin minik ziyaretçileri de tanık olacak. (Haber Merkezi)