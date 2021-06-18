AHL Park’ta randevusuz aşı uygulaması!

FATİH BATTAR
Çorum’un ilk ve tek alışveriş ve yaşam merkezi olan AHL Park AVM’de randevusuz koronavirüs aşısı yapılacak.
Çorum’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından AHL Park Alışveriş Merkezi’nde yarından itibaren aşı istasyonu kurulurken, vatandaşlar randevusuz Covid19 aşılarını olabilecek.
AHL Park AVM ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle alışveriş merkezi içerisinde belirlenen alanda İl sağlık müdürlüğü protokolüne uygun olarak Covid19 aşılama çalışmaları başlatıldı. Aşı sırası gelen vatandaşlar randevu almadan AVM içerisinde oluşturulan özel bölümde aşılarını olabilecek.
Randevusuz aşı AVM’nin ikinci katında hafta içi ve cumartesi günü 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek.