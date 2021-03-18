AHL Park’ta tarihi canlandırma

Çorum Belediyesi tiyatro ekibi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Çanakkale gösterisi sundu.

Çanakkale Savaşı’nın canlandırıldığı gösteri büyük beğeni toplarken, bazı vatandaşların duygulandığı görüldü.

İzleyenleri o yıllara götüren gösteri sonrası tiyatro ekini tebrik eden vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

AHL Park yönetimi, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için gösterinin Pazar günü yeniden AHL Park’ta ziyaretçilerin beğenisine sunulacağını belirtti.

Yönetim ayrıca ‘Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi’nin AHL Park’ta 26 Mart tarihine kadar devam edeceğini hatırlatarak, sergiyi gezmek isteyen ve Çanakkale ruhunu yaşamak isteyen tüm Çorum halkını AHL Park’a davet etti.