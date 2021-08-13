AHL Park’tan çocuklara davet

AHL Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi, küçük ziyaretçilerini unutmadı.
Eğlenceli aktivitelerle her hafta sonu çocuklara keyifli ve neşeli saatler yaşatan AHL Park’ta 14 - 15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek birbirinden eğlenceli aktiviteler çocukları bekliyor.
AHL Park’ta bugün ve yarın çocuklar ‘Oyuncak Boyama’ etkinliğinde eğlenecek. Çocukların eğlenirken öğrendiği, el, göz koordinasyonunu geliştiren ahşap oyuncak boyama atölye çalışmaları bu hafta sonu 14:00 - 14:40, 15:00 - 15:40, 16:00 - 16:40, 17:00 - 17:40 saatleri arasında yapılacak.