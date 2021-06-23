AHL Park’tan ‘HES Kodu Anahtarlığı’

AHL Park AVM, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı mekânlara girişte ibrazı zorunlu olan HES koduna erişimi kolaylaştırdı.

Ziyaretçilerine ücretsiz 'HES Kodu Anahtarlığı' hediye eden AHL Park, kişiye özel olarak AVM içerisinde anında hazırlanan anahtarlıklarla HES koduna rahatlıkla ulaşmayı sağlayacak.

HES kodu anahtarlıklarıyla birlikte, telefona ihtiyaç duymadan, anahtarlık üzerinde bulunan kare kod ile HES kodu okutularak hızlı geçiş sağlanıyor. AHL Park, bu proje ile akıllı telefon kullanmayan misafirler, çocuk ve yaşlılar, telefona anında erişimi olmayan kişilere kolaylık sağlıyor.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 11:12