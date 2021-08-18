Ahlatcı Borsa İstanbul’da Türkiye birincisi

EROL TAŞKAN

Ahmet Ahlatcı’nın sahibi olduğu Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş., Borsa İstanbul’da en fazla işlem yapan firma oldu.

Bankalar ve aracı kurumların yer aldığı Kıymetli Maden Bazlı işlem istatistiğinde en fazla işlem yapan şirket olarak zirveyi kaptırmadı.

Ahmet Ahlatcı, Borsa İstanbul tarafından gerçekleştirilen altın satışının bültenlerle yayınlandığını, rafineri ürünü külçe taleplerinin karşılanma yoğunluğunun belirlendiği listede Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.’nin yer aldığını söyledi.

Borsada satış yapmaya başladıkları tarihten itibaren, değişken olarak listenin ilk üçünde mutlaka yer aldıklarını kaydeden Ahmet Ahlatcı, listenin ilk sırasında olduklarını ifade etti.

Ahlatcı’nın firmasının ardından listenen sıralamada ikinciliği Kuveyt Türk Katılım Bankanı, üçüncülüğü Vakıf Katılım Bankası aldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 19:03