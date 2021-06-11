‘Ahlatcı Çorum’un önemli bir değeridir’

Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, yaptığı açıklamada Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın yatırımlarını İstanbul’a taşıma kararı aldığını belirterek, bu konuda duyduğu kaygılarını ve temennilerini dile getirdi.

Toprakçı, Ahlatcı’nın Çorum’un adını Türkiye ekonomisinin onur panosuna yazdırdığını söyledi.

Toprakçı yaptığı yazılı açıklamada, Ahlatcı’nın yatırımlarının önüne engeller çıkarıldığını iddia ederek, “Bu tür haberler karşısında içimiz yanıyor.” dedi.

Selahattin Toprakçı sözlerini şöyle sürdürdü; “ Avrupa’da yaşayan Çorumlular olarak, sanayileşen, sosyal ve kültürel bakımdan bölgesel merkez olma yolunda ilerleyen Çorum’umuzla büyük gurur duyuyoruz. Çorum’umuzun tarih zenginlikleri ve kültür değerleriyle olduğu gibi, yetiştirdiği bilim ve kültür insanlarıyla, Çorum ekonomisini yücelten sanayici ve iş insanlarıyla da övünüyoruz. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı, bu anlamda, Çorum’un en önemli değerlerinden biri. Hatta 43 şirketiyle birlikte Çorum’un adını da Türk ekonomisinin onur panosuna yazdıran bir “Çorum markası”. Ne var ki, “Çorum Sevdalısı” kimliğiyle tanıdığımız Sayın Ahlatcı’nın, ihracat şirketini İstanbul’a taşıma kararı ile birlikte, Çorum’da düşündüğü bazı yatırımlarını, karşısına çıkarılan mevzuat vb. engelleri nedeniyle başka kentlere kaydırmak zorunda kaldığını, içimiz yanarak haber almış bulunuyoruz.

Çorum’a sığmayacak bir büyüklüğe ulaşan Ahlatcı Holding, elbette Çorum dışında da yatırımlar yapacaktır, ama Çorum’a yapabileceği bir yatırımı karşısına çıkarılan pürüzler yüzünden yapamaması, akıl alır gibi değildir. Bırakınız Çorum’un büyümesinin önüne engeller çıkarılmasını, bu uğurda yeteri kadar gayret göstermemek bile, Çorum’a yapılmış bir vefasızlık ve hatta Çorum’un geleceğine, gelecek kuşaklarına ihanettir. Sayın Ahmet Ahlatcı’ya, Ahlatcı Ailesi’ne ve Ahlatcı Holding’in en tepedekinden en tabandakine tüm mensuplarına sonsuz takdir ve minnet duygularımızı, Çorum adına teşekkürlerimizi ifade ediyor, Çorumlu hemşehrilerinin ezici bir çoğunlukla bu duygu ve düşünceleri paylaştıklarını da bilmelerini istiyoruz. Sayın Ahlatcı’ya, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da, yatırımlarını Çorum’a yapma, Çorum ekonomisine ve istihdamına, Çorum’un sosyal-kültürel hayatına katkı sağlama adına azami duyarlılığı göstereceğinden emin olarak, en içten dostluk duygularımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz.”