Ahlatcı'dan Çorum'a 100 milyon dolarlık yeni yatırım

M.BURAK YALÇIN

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Türkiye’de sadece bir tane olan Barut Fabrikası’nın ikincisini Çorum’a kuracaklarını söyledi. Ahmet Ahlatcı, kurulacak fabrikada 1200 kişiyi istihdam edeceklerini söyledi.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, düzenlediği basın toplantısında Çorum’a 3 fabrika kuracaklarının müjdesini verdi.

‘BARUT FABRİKASI STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP’

Bu fabrikadan birisinin stratejik bir öneme sahip olan Barut Fabrikası olduğunu açıklayan Ahmet Ahlatcı, “Çorum’a 3 tane yeni fabrika yapıyoruz. Birincisi stratejik bir yatırım, ülkemiz içinde önemli Barut Fabrikası. Türkiye’de bir tane var. İkincisini Çorum’a yapacağız. İkincisi bu barutun oluşması için Nitroselüloz Fabrikası. Bunu da yapıyoruz. Üçüncü ayağı ise nitrogliserin. 100 milyon dolarlık yani 1.6 milyarlık yatırım. Yılda 1500 ton kapasiteli.” dedi.

‘1200 KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEĞİZ’

Sungurlu veya Çorum OSB'ye kurulması planlanan 100 milyon dolar maliyetli fabrikada 1200 kişiyi istihdam edeceklerini ifade eden Ahlatcı, barutun yüzde 40’ını Makine Kimya’ya vereceklerini, yüzde 60’ını ise ihracat edeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2022, 17:59